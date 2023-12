In ricordo di Balocchi a cento anni dalla nascita

Il 20 novembre cadeva il centenario della nascita, ricorrenza che sarà celebrata venerdì 15 alle 18 nella sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi. Enzo Balocchi è stato un grande protagonista della vita sociale e politica della città, in tanti settori a partire dalla carriera universitaria dopo la laurea con Mario Bracci, fino all’incarico di ordinario di diritto amministrativo amatissimo dagli studenti.

A lungo consigliere comunale nei banchi della Dc, dal 1956 al 1968, è stato deputato dal 1992 al 1994. E poi rettore dell’ospedale Santa Maria della Scala. membro della deputazione del Monte dei Paschi, presidente di Banca Toscana, per dodici anni consigliere di amministrazione della Rai, fondatore e presidente dell’Istituto storico diocesano, priore della Contrada della Torre, tanto altro ancora.

Una figura poliedrica, di gentilezza e affabilità uniche, che sarà ricordato nell’evento promosso dall’Accademia dei Rossi in collaborazione con l’Università degli studi, in particolare i dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche e internazionali. In programma i saluti dell’Arcirozzo Alfredo Mandarini, del sindaco Nicoletta Fabio, del rettore Roberto Di Pietra, del direttore di Giurisprudenza Stefano Pagliantini e di quello di Scienze politiche Gerardo Nicolosi.

Poi gli interventi di Massimiliano Bellavista, Massimo Bianchi, Rosy Bindi, Gian Domenico Comporti, Achille Mirizio e Giovanni Buccianti, che di Balocchi è stato fraterno amico oltre che collega di lungo corso all’Università.

"Siamo stati sempre molto legati – ricorda il professor Buccianti –, lo ricordo come una personale leale, coerente, di profonda onestà. Aveva una grande fede religiosa che ha guidato tutta la sua azione e agli studenti insegnava il rispetto di tutte le idee, il senso del dovere, la forza del ragionamento. È stato un vero maestro per generazioni di ragazzi ed è stato per tutti noi un esempio di come si possano interpretare ruoli ai vertici di istituzioni ed enti di vario tipo sempre con uno spirito di servizio e dedizione alla cosa pubblica".

O.P.