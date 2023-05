In Rettorato il congresso nazionale su diagnosi e cura della Sarcoidosi

A Siena il Congresso nazionale sulla diagnosi e cura della Sarcoidosi, dal titolo ’Paradigmi multidisciplinari nella ricerca, diagnosi e cura’. Il congresso si tiene venerdì e sabato in Rettorato all’Università, con responsabile scientifico la professoressa Elena Bargagli, responsabile del Centro per le Malattie Rare Polmonari e direttrice Malattie Respiratorie delle Scotte; presidente del congresso è il dottor Filippo Martone, presidente dell’associazione ACSI. "La sarcoidosi è una delle patologie rare ad interessamento sistemico che pone alcune delle maggiori sfide in ambito sociale e sanitario – spiega la professoressa Bargagli -: è gravata da tassi rilevanti di mortalità e si associa ad un significativo depauperamento della qualità della vita. A Siena è uno dei centri di riferimento più grandi d’Italia, attivo nel trial sperimentale internazionale per nuove cure per la malattia".