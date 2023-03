In Regione venti posti per amministrativi Corso di preparazione

Fp Cgil Toscana e Firenze organizzano un corso di preparazione per il concorso indetto dalla Regione Toscana per 20 posti a tempo pieno e indeterminato di funzionari amministrativi. Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 31 marzo. Il corso della Funzione Pubblica Cgil, sviluppato in modalità e-learning, verrà erogato in modalità Fad (formazione a distanza) mediante piattaforma web, con video-lezioni, slide e dispense. Le video lezioni sono appositamente registrate dai docenti a copertura di tutto il programma d’esame, fruibili sulla piattaforma ’moodle’, integrate da webinar in diretta, slides, materiali di studio e test di verifica dell’apprendimento. Sarà possibile accedere alla piattaforma con utente e password strettamente personali e i contenuti saranno fruibili in ogni momento della giornata per tutta la durata del corso. Il corso è riservato a iscritti Cgil.