In piedi o in bici per Marco Furzi a Piancastagnaio: Camminata Eco-Solidale "Pedaliamo con Marco" è una camminata eco-solidale a Piancastagnaio in ricordo di Marco Furzi. Il 9 settembre, 8 e 12 km di percorsi verdi, cronoscalata individuale e corsa su strada. Tutto il ricavato alla Confraternita di Misericordia. Pre-iscrizioni fino al 7 settembre.