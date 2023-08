In piazza si gioca a scacchi "Partite contro lo stress"

Una grossa scacchiera posizionata ieri in piazza Salimbeni è bastata ad attrarre tantissimi, fra cittadini e turisti, che si sono fermati all’ombra del Monte dei Paschi per concedersi una partita a uno dei giochi più antichi al mondo. "Come già il 5 agosto con ‘Scacchi in Piazza Salimbeni’, c’è stata una grossa affluenza – ha detto Alessandro Patelli, direttore Mens Sana Scacchi -. Il Covid ha contribuito alla diffusione di questo gioco, anche se a spopolare è l’online, i ragazzi ne sono incuriositi".

E infatti sono soprattutto giovani quelli che si sfidano con la scacchiera gigante o nelle molte altre postazioni presenti in piazza. "La scacchiera gigante è fondamentale in questi casi – ha spiegato Patelli - perché attira molto anche i giovani. E’ una cosa che ci piacerebbe fare anche in modo stabile da qualche parte in città. Il nostro obiettivo è divulgare il gioco degli scacchi. Siamo convinti che sia positivo per tanti aspetti: aiuta i ragazzi a concentrarsi, ad affrontare la pressione, i giovani trovano un ambiente sano e vedo che questo è molto apprezzato. Anche in virtù di iniziative come questa lo scorso anno c’è stato un boom di iscrizioni".

E gli appuntamenti non si fermano qui: "A settembre Mens Sana Scacchi farà una manifestazione insieme alla Pro Loco di Petroio ‘La scacchiera di Brandano’ – ha detto Patelli -. Giocheremo per le strade del paese e ci sarà in palio una scacchiera realizzata dagli artigiani del posto e il 10 settembre faremo un’iniziativa insieme alla Contrada del Leocorno".

Eleonora Rosi