"In Piazza è stata rissa. I 27 contradaioli assolti soltanto per problemi di identificazione"

di Laura Valdesi

"La vera questione problematica", così la definisce il giudice Elena Pollini, che è risultata "dirimente" ai fini della sua decisione di assoluzione per 27 contradaioli, è stata quella dell’identificazione degli imputati. Cavallo di battaglia delle difese nello storico processo sui fronteggiamenti del 17 agosto 2015 in Piazza fra Nicchio e Valdimontone e Onda-Torre (questi ultimi non presenti in questo procedimento avendo già definito la posizione), dopo la vittoria della Selva. Processo terminato, come noto, il 26 aprile scorso con 27 assoluzioni "per non aver commesso il fatto" e tre condanne a 200 euro di multa. "Ad avviso di questo giudice sussiste il reato di rissa aggravata contestato dal pm e, qualora non vi fossero stati i problemi di identificazione conseguiti ad una lacunosa attività investigativa, detto delitto sarebbe stato ascritto anche agli imputati per cui è stata pronunciata" l’assoluzione "con conseguente condanna anche di costoro", spiega il giudice Elena Pollini in un passaggio delle 68 pagine di motivazioni della sentenza depositata il 23 ottobre. Che lascia un pizzico di amaro in bocca perché l’affermazione per cui i fronteggiamenti non sono rissa – e dunque reato ma "tradizione paliesca storicamente consolidata e accettata da tutti i contradaioli" – non trova spazio nella lettura data dal giudice Pollini. Anche se dimostra di averla valutata citando più volte l’avvocato Fabio Pisillo (difendeva i montonaioli) il quale "ha sostenuto – scrive infatti – tale argomento per avvalorare la tesi secondo la quale si è trattato di un mero fronteggiamento e non di una rissa come qualificata dal pm: se ci fosse stato un vero clima di aggressività ... i contradaioli non si sarebbero fermati per far passare quelli della Contrada vittoriosa". In realtà, sostiene il giudice, "in Piazza vi erano anche turisti e persone non appartenenti alla Contrada che si erano recati lì per assistere al Palio dell’Assunta la cui incolumità deve essere sempre e comunque tutelata". Fa quindi proprie le argomentazioni della Corte di appello sul caso dei torraioli per cui non si sarebbe trattato "certo di uno scontro cavalleresco".

Insomma, non è stato questo l’argomento alla base dell’assoluzione ma, ribadisce anche più avanti Pollini, il fatto che "non è stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’identificazione degli imputati. Di talché non è possibile ascrivere agli stessi il delitto di cui all’imputazione proprio perché non si può affermare con certezza che fossero proprio loro i soggetti ripresi dai video o ritratti nei fotogrammi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale". Di più: ritiene provato "il collegamento eziologico fra la rissa e le lesioni" lievi riportate da alcuni contradaioli nei fronteggiamenti. E spiega di non aver disposto, una volta ereditato dal giudice Ottavio Mosti il processo, la perizia antropometrica "per accertare la corrispondenza tra gli imputati e le persone ritratte nei fotogrammi" che tanto scalpore aveva suscitato quando fu ipotizzato dal tribunale. Se anche avesse dato l’incarico per farla "i tempi per l’espletamento della stessa non avrebbero consentito di concludere il processo di primo grado prima del maturare della prescrizione del reato nel novembre 2023. Si sarebbe tradotto – sostiene il giudice – in una spesa inutile per la collettività". Pollini riflette infine "sul come mai gli altri soggetti (oltre agli imputati, ndr) ripresi nel video non sono stati identificati? L’unica risposta plausibile è che non siano stati riconosciuti e, quindi, indicati alla polizia giudiziaria dalle ’fonti confidenziali’".