In Pediatria una stanza in memoria di Marina Vascotto

Inaugurata alle Scotte una stanza per i professionisti della Pediatria, alla memoria della dottoressa Marina Vascotto, scomparsa nell’agosto 2022. Gli arredi sono stati donati dall’associazione ’Insieme per i bambini’, i quadri e le stampe dai Rotary Club Siena e Siena Est. La stanza è composta da tre postazioni e da un monitor interattivo, per la discussione di casi clinici e la formazione di specializzandi. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del marito e del figlio della dottoressa Vascotto, medico pediatra dell’ospedale per quasi 40 anni.