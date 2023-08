In otto per il Bravìo a Montepulciano: Scocca l'ora della sfida Oggi a Montepulciano si corre il Bravìo delle Botti: estrazione dell'ordine di partenza, marchiatura delle botti, messa, corteo storico e sfida tra 8 coppie di spingitori. Ingresso al centro storico 2,50 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni.