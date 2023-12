"In ogni sezione ci sono il presepe e l’albero"

Per la casa di reclusione di Ranza è stato senza dubbio un evento-incontro senza precedenti, il primo della storia del secolare carcere di San Gimignano, in occasione della apertura dell’anno accademico del Polo universitario penitenziario. Che conta almeno ottanta studenti di detenuti, dei 310 ospiti nelle sezioni di alta sicurezza. Il più alto numero di studenti di tutti i tempi a Ranza. Incontro che ha visto la presenza dei principali relatori ufficiali dei due popolari Rettori, Roberto di Pietra dell’Università di Siena e Tomaso Montanari dell’Università per Stranieri.

Ha fatto gli onori di casa la direttrice dottoressa Giampiccolo ringraziando gli ospiti e portando gli auguri di Buon Natale. "In ogni sezione – ha sussurrato Gerardo uno degli ottanta studenti (uscirà fra tre anni) – abbiamo costruito il presepe e l’albero, visitati l’altro giorno dal cardinale e arcivescovo di Siena Paolo Lojudice che ha portato gli auguri del Santo Natale".

Fra le autorità in platea il comandante della penitenziaria Paolo Iantosca, la responsabile di area trattamentale Maria Bevilacqua, la vice Ivana Bruno, gli operatori che operano a Ranza, il sindaco Andrea Marrucci, l’assessora alle politiche sociali Daniela Morbis, molti giornalisti e gli ottanta universitari di Ranza che frequentano quasi tutti le facoltà di scienze sociali e giurisprudenza. È stato insomma un pomeriggio diverso dal solito, una cerimonia culturale che rimarrà scritta nella storia di Ranza. Gli studenti ’cuochi’ dell’alberghiero di Ranza hanno messo in tavola un ricco aperitivo con stuzzichini.

Romano Francardelli