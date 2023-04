In musica da trenta anni (più tre) Domenica grande festa in chiesa per il Gruppo Corale Chiancianese

di Luca Stefanucci

Il Gruppo Corale Chiancianese festeggia il proprio trentesimo anniversario. Il calendario, in realtà, dice che l’importante traguardo è già stato tagliato tre anni fa. Questo se consideriamo che la corale fu infatti fondata nel 1990, ma la lunga finestra della pandemia ha fatto slittare la celebrazione. Che si farà, ovviamente in musica, domenica prossima alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria della Stella a Chianciano Terme dove sarà proposta la ’Missa Katharina’ del compositore olandese Jacob de Haan, interpretata per l’occasione oltre che dal Gruppo corale chiancianese, dall’Orchestra della Miniera di Abbadia San Salvatore, dal Coro Don Zelio Vagaggini di Piancastagnaio e dal Coro polifonico Castel Viscardo. Maestro del coro è Daniele Belloni, Chiara Franceschelli è il soprano, dirige il maestro Luca Morgantini del Gruppo corale chiancianese, professionista della musica che ha contribuito a far nascere e crescere il Gruppo.

La corale è storia ma guarda anche al futuro e non a caso cerca rinforzi. Recentemente è stato pubblicato un annuncio per cercare voci maschili e femminili anche chi non ha mai cantato in gruppo. Perché, come si legge nel volantino, "gli stonati non esistono" e "se una voce sola si sente poco insieme a tante altre diventa un coro". E la corale di Chianciano Terme, in tutti questi anni, si è fatta valere in giro per l’Europa e l’Italia, con concerti ed esibizioni. "Quando siamo nati - spiega Luca Morgantini - eravamo una quindicina di persone, siamo poi arrivati a oltre cinquanta. Un coro ha bisogno di ricambio e durante la fase difficile del Covid qualcuno ha smesso. Ora siamo quaranta, una decina quelli che dall’inizio sono sempre rimasti con noi. Invito a venire alle prove, non c’è niente di impossibile, serve solo pazienza, al resto penso io".

Un messaggio anche per i giovani perché la Corale non trascura la musica leggera e generi meno impegnativi. E poi la musica è anche un’occasione "di amicizia e che aiuta a far stare bene - conclude Morgantini -. Domenica sarà una bella giornata, le prove hanno richiesto otto mesi, il coro è fatto da dilettanti che studiano le parti a memoria con tanta passione, l’impegno non è mai mancato. Tra tutti i gruppi saremo circa centodieci persone". E allora spazio alla musica, appuntamento a Chianciano Terme.