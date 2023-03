In mostra Le maglie di Ginettaccio Il dono del campione a don Franci

Nel giorno della celebrazione delle ‘Strade bianche’, Siena mette in mostra l’ennesimo tesoro sportivo e storico della città: sono le tre maglie donate da Gino Bartali, la leggenda del ciclismo italiano, all’amico Don Bruno Franci in occasione delle vittorie nel Tour de France del 1938 e del 1948, e della conquista del titolo di campione d’Italia nel 1952, e che da oggi saranno custodite nell’allestimento progettato all’interno della cappella di Santa Teresa del Gesù Bambino nella chiesa di Santa Petronilla. Un progetto di restauro avviato da un comitato di appassionati di sport e storia senese, guidato da Don Dino Arciero e promosso dall’Arcidiocesi, sostenuto e realizzato da Opera Laboratori, che porta a compimento un lungo percorso partito proprio dall’amicizia tra Bartali e Don Bruno e che ha visto spesso proprio l’attuale dimora dell’allestimento come protagonista delle numerose visite senesi del campione.

Due maglie gialle e una tricolore che hanno un portato storico non indifferente, capaci di raccontare momenti drammatici come la crisi de 1948 – quando la vittoria al Tour di Bartali riuscì a sopire il clima teso venutosi a creare dopo l’attentato a Palmiro Togliatti – e i bombardamenti del 1944, con il crollo del campanile della chiesa che aveva lacerato la maillet jaune. "Queste maglie non hanno solamente un profondo valore sportivo – ha sottolineato Don Dino – ma anche religioso e storico. Raccontano la profonda fede e la caratura morale di un uomo come Bartali, toscano come noi, che amava definirsi un ‘contadino che non bestemmia’ e che ha dato più volte prova del suo grande senso etico e del giusto: basti pensare alla grande quantità di ebrei che riuscì a salvare durante le persecuzioni inserendo volantini da distribuire nella canna della sua bici".

Il restauro è stato curato da Carla Molin Pradel, con la collaborazione di Annalisa Alecci, negli spazi del centro di restauro tessile di Opera Laboratori. "Si è rivelata da subito una vera e propria azione di rinascimento – ha raccontato Pradel – che aveva l’obiettivo di ricollegare non solo i fili di lana, ma anche quelli della memoria che legano la figura del leggendario ciclista alla storia sportiva e civile del paese. Parliamo di maglie e tessuti che avevano subito eventi traumatici, con la maglia del ’38 che era stata ridotta a brandelli e le altre due che avevano sofferto l’attacco lento e inesorabile delle tarme". Oggi alle 18.45 l’allestimento verrà inaugurato mentre domani sarà possibile essere guidati nella visita dal comitato per il restauro, dalle 12 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.

Andrea Talanti