"In Massetana a Siena al primo posto c’è la sicurezza"

"A fine lavori Strada Massetana potrà essere un biglietto da visita per Siena". Così l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bianchini in risposta a un’interrogazione circa il ripristino del doppio senso e la messa in sicurezza della viabilità in Massetana, presentata dal consigliere di Siena Sostenibile Monica Casciaro durante il consiglio comunale di venerdì. "Il semaforo per il senso unico alternato non potrà essere tolto fino al termine dei lavori. Non è possibile eliminare i dossi se non tagliando le radici dei pini, ma ciò ne comprometterebbe la stabilità. Serve un progetto che coinvolga strada e alberata senza alterare negativamente il paesaggio – ha detto Bianchini. –. L’importo degli interventi è di 720mila euro. L’agronomo ha predisposto la consegna del progetto definitivo, che dovrà avere autorizzazione paesaggistica. In questo progetto, oltre 43 pini domestici, si è aggiunta la necessità di abbattere anche 23 acacie secche". Casciaro si è dichiarata parzialmente soddisfatta delle risposte di Bianchini, precisando: "Sono preoccupata in vista del rientro a scuola".