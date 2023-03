In giunta Il dopo Fazzi Chiti nuovo assessore

Il sindaco Luigi De Mossi ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore David Luciano Chiti, con deleghe al bilancio e ai tributi. La nomina avviene dopo le dimissioni di Luciano Fazzi. Le altre deleghe, precedentemente assegnate ai restanti membri della giunta comunale, sono state confermate. Il sindaco ha anche confermato a se stesso le materie ‘partecipate e ‘Palio’ ed ogni altra materia residuale. Chiti è nato a Herisau (Svizzera) il 6 giugno 1964. "Sono emozionato e orgoglioso di questa nomina – commenta il neo assessore – ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato. Assumo questo incarico con lo spirito di servizio per la comunità senese che da sempre mi contraddistingue, con umiltà, dedizione e impegno mi metto a disposizione dell’amministrazione, dei cittadini e di Siena. Il tempo a disposizione da qui alla fine del mandato non è molto, ma quando la città chiama è doveroso rispondere a prescindere dal contesto temporale".