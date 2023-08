In Fortezza torna il raduno Cosplay Siena comics, la vigilia in maschera

Tornano i cosplay in Fortezza. Per ingannare l’attesa del Siena Comics for Kids, che si svolgerà a Siena a settembre, il 26 agosto alle 16 scatterà l’ora del raduno Summer Cosplay 2023, un incontro "non competitivo aperto ai partecipanti di tutte le età", come lo presentano gli organizzatori. Per aderire è necessario inviare una mail a [email protected] con nome e cognome del partecipante o dei partecipanti e dei personaggi famosi interpretati.

E così la Fortezza Medicea si animerà con i personaggi di fumetti e videogiochi, che prenderanno vita grazie alla fantasia di un mondo sempre più entusiasta e attivo sul fronte di questa pratica importata dal Giappone ma con il nome inglese, che fonde il termine ‘costume’ e ‘play’ (interpretazione). Tra i tanti che aspettano l’occasione di Lucca Comics (a fine ottobre) per indossare il costume del proprio beniamino e interpretarne la personalità, c’è infatti anche un consistente gruppo senese che ha deciso di ritrovarsi in questa occasione organizzata dalla Scuola di Fumetto e Scrittura.

Una specie di antipasto della manifestazione organizzata, sempre in Fortezza, dal 22 al 24 settembre, dedicata al mondo del fumetto per ragazzi, nel corso della quale arriveranno in città numerosi autori che incontreranno appassionati e giovani disegnatori alle prime armi, ai quali sarà anche offerta la possibilità di seguire laboratori dal vivo in modo gratuito.

Ci saranno anche mostre, come quella collettiva che per tutto il mese di settembre sarà allestita nella teche della galleria Il Campo, una personale di Francesca Carità (autrice del manifesto di quest’anno del Siena Comics for Kids) nell’area verde di Camollia 85 e una retrospettiva dedicata ad Alessandro Bocci, grande fumettista Bonelli, nel suggestivo Bastione San Filippo. Ci saranno anche Emiliano Pagani (noto per il suo lavoro con il Vernacoliere), Lorenzo Ghetti, Rita Petruccioli, il doppiatore Renato Novara, Federico Bertolucci (noto per il suo lavoro con Disney Italia e la serie ‘Love’), Filippo Cenni, Claudia Petrazzi. E non mancheranno poi eventi games nel Bastione San Filippo a cura della fumetteria Nuvole di China. Ma intanto, giusto per preparare la giusta atmosfera, i cosplay si regaleranno un pomeriggio a base di fantasia e divertimento, aprendo una finestra su un mondo più vasto, che è quello dell’immaginario.

Riccardo Bruni