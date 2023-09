In Fortezza c’è la voglia di estate Le date del Siena Summer Festival

In Fortezza è ancora voglia d’estate. Prosegue infatti per tutto settembre il programma del Siena Summer Festival, con un doppio appuntamento al giorno, uno alle 20 e uno alle 22.

Serate con musica gestita dai vari dj set che si alterneranno alla consolle e serate di musica dal vivo, come quelle che vedranno esibirsi gli studenti del Siena Jazz (lunedì 11 e lunedì 25), ma anche gruppi rock e pop. Il 16, per esempio, una serata dedicata agli 883 con gli Ellemono che ne suoneranno i successi più noti.

Una serata dedicata al karaoke il 20 e una dedicata alle intramontabili canzoni dei cartoni animati il 22. A proposito di cartoni, proprio il 22, 23 e 24 è in programma il Siena Comics for Kids, con eventi e incontri dalle 10 alle 19.

Come ogni anno torna poi in Fortezza il gran finale della notte dei ricercatori ‘Bright-night’, in collaborazione con l’Università di Siena, con teatro e musica dal vivo per concludere con il dj set.

Sabato 9 e domenica 10, in Fortezza arriverà anche il Siena Fit Week, una manifestazione dedicata allo sport organizzata in collaborazione con tre associazioni Crossfit Siena, Crs – 0577 Crossfit e Andromeda. Mentre il 12 arriverà Zatarra con il suo ‘After al museo’, il brano rap scritto, prodotto e interpretato dall’artista senese in collaborazione con i musei senesi per avvicinare i più giovani al patrimonio che custodiscono. Proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna letteraria ‘libri e tramonti’, guidata da Massimo Granchi, con Lorenzo Marone ospite lunedì 18 alle 18.30.

Conclusa la programmazione del Cinema in Fortezza, resta aperto il bar al Bastione San Domenico, per aperitivi o dopocena.

L’idea di portare l’estate in Fortezza è partita nel 2019, con la prima edizione di Vivi Fortezza. Dopo aver affrontato in qualche modo la stagione del covid, il Bastione San Domenico è diventato un punto di riferimento per l’estate, grazie anche a una rete di collaborazioni stretta negli anni, con varie associazioni e istituzioni del territorio.

Riccardo Bruni