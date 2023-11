In consiglio lo stop alla 6Card. Ferretti: "Rischio differenziata, ora una verifica sulle tariffe"

Come era prevedibile, approda subito in consiglio comunale la decisione del Comune di sospendere l’utilizzo della 6Card per le utenze domestiche. Anna Ferretti di Progetto Siena, oltre a chiedere come si è arrivati alla scelta in assenza di delibere di giunta, domanda se "la disattivazione della tessera comporta qualche cambiamento nel contratto con Sei, dato che la raccolta differenziata potrebbe peggiorare, e cosa è stato programmato per impedire tale possibile arresto". Ferretti chiede anche "se è stata programmata una ricontrattazione della modalità del conferimento dei rifiuti in centro e un aumento dello svuotamento dei cassonetti in periferia" e "come è stata progettata la sensibilizzazione dei cittadini al tema di una gestione corretta dei rifiuti, in attesa della sostituzione dei cassonetti attuali che sembrano la causa più importante del problema, oltre le cattive abitudini dei cittadini".

Ferretti sottolinea che in effetti i problemi nel meccanismo sono evidenziati da tempo: "Tessere che non funzionavano – afferma –, cassonetti che si bloccavano, ma più che altro, contenitori in alcune zone troppo piccoli, incuria e cattivo comportamento dei cittadini nel conferire i rifiuti, sporco intorno ai cassonetti perché in troppi lasciavano rifiuti all’esterno, mancata pulizia dei medesimi con conseguente cattivo odore. Tutto questo non è accaduto negli ultimi mesi. Le lamentele vengono da lontano, da quando in pratica il sistema è partito".

Di contro c’è stato l’incremento della raccolta differenziata "e questa era una cosa buona", osserva ancora. E ora serve capire se "c’è un cambiamento nei costi per il Comune e quindi per i cittadini".