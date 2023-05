In cerca della rivincita "Solo il centrosinistra può rilanciare Siena"

di Orlando Pacchiani

Dopo lo smacco del 2018, il Pd si è affidato a lei con tre obiettivi crescenti: tenere unito il partito (riuscito), allargare la coalizione (facile, cinque anni il Pd andò da solo con la lista di Valentini), riconquistare il Comune. Anna Ferretti formalmente non è iscritta al Pd, ma vi si riconosce in pieno: "Ho avuto la tessera dal 2012 al 2018, l’ho lasciata perché la ritenevo incompatibile con il mio servizio di volontariato. Ma mi sono sempre riconosciuta negli ideali del Pd".

Si è parlato molto dei suoi rapporti con alcune componenti in particolare.

"Non ho partecipato al congresso né mi sono mai schierata. Ho avuto rapporti con tutti".

Perché allora quella sfasatura temporale sull’incontro del 9 gennaio?

"Nessuna sfasatura, si confondono piani diversi. Quando il segretario Roncucci mi ha sottoposto l’ipotesi di candidatura è stato normale dialogare con tutti".

Lei si è arrabbiata quando le hanno chiesto se il Pd ha fatto tutti i conti col passato. Perché, pensa che non se ne debba più parlare?

"Il Pd si è già scusato per gli errori, altri hanno fatto finta di niente e ci sono oggi come allora. E poi io e gran parte dell’attuale Pd non c’eravamo quando furono prese certe decisioni".

E oggi che centrosinistra c’è? Immagina una città diversa rispetto al 2018 se vincesse?

"Sì, troppe cose sono cambiate da allora. Siena è tornata a essere una città normale, nel senso che deve andare avanti e trovare risorse con le sue forze, senza dipendere da altri".

Quindi ha influito anche il centrodestra?

"Si è limitato a stroncare tutto quello che poteva. Hanno rotto ogni rapporto, a partire da quelli con gli altri Comuni, provando a distruggere tutto, per fortuna non sempre riusciendoci".

L’hanno accusata di aver minimizzato alcuni inciampi, come la lettera della professoressa ai suoi studenti per votarla.

"Ho detto subito che aveva sbagliato, lei subirà probabilmente un procedimento disciplinare. Di più cosa posso dire?".

E sulla lettera del comitato familiari e ospiti Asp?

"Mi hanno chiesto un incontro, ho dato la disponibilità come fatto in cento altri casi. Non sono certo responsabile di niente".

Siamo però nell’àmbito sanitario-sociale, ridirebbe che è il "bacino di utenza"?

"Quel concetto è stato stravolto, volevo solo dire che in quel settore ho lavorato per tanto tempo. Ho incontrato tante persone nella mia attività, ma non mi sono mai posta il problema di chi aiutavo e perché lo facevo, l’ho solo fatto".

Perché dovrebbero votare lei i senesi?

"Credo di aver dimostrato idee chiare su come intervenire ed essere incisiva per quel rilancio di cui la città ha bisogno".

E se andrà al ballotaggio che farà?

"Un appello agli elettori, ovvio. Poi vedremo con chi dialogare, di certo non con la destra".

La destra che sostiene Nicoletta Fabio?

"La destra che è in maggioranza. Governano in due...".