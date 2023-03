In casa un vero market della droga Spacciatore arrestato e processato

di Marco Brogi

Il suo appartamento era diventato una sorta di market della droga. Insospettiti dal continuo via vai di persone i carabinieri avevano stretto il cerchio intorno allo spacciatore, che era finito in manette. Il caso del pusher, un albanese residente nel comune di Monteriggioni, è approdato al Tribunale di Siena, che lo ha condannato a 2 anni di reclusione. L’ennesima storia di droga, avvenuta a luglio, stavolta ci porta in un’abitazione di Monteriggioni, dove lo spacciatore riceveva i suoi molti clienti. Per un grammo di cocaina intascava 100 euro e gli ‘affari’ andavano bene. O meglio: sono andati bene fino all’intervento dei carabinieri della stazione di Monteriggioni: sigilli all’emporio della droga e arresto dello spacciatore. La sentenza è giunta a distanza di due settimane dal blitz dei militari della compagnia di Poggibonsi in un ‘self service’ della droga ricavato in un appartamento nel centro di Poggibonsi dove giovani e meno giovani si davano appuntamento per tirare di coca. Al momento dell’irruzione nell’abitazione c’erano tre persone: due consumatori e il loro pusher, che era stato denunciato. Si trattava di un cittadino straniero da tempo residente a Poggibonsi. Nel suo appartamento i militari della stazione di Poggibonsi avevano rinvenuto 45 grammi di hashish, già preparati in dosi e quindi pronti per l’uso, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 800 euro in banconote di vario taglio: l’incasso dello spaccio. Il centro di Poggibonsi, dunque, e in particolare la zona della stazione ferroviaria, ancora una volta nel mirino delle forze dell’ordine, che negli ultimi mesi la stanno monitorando 24ore su 24. Poco prima dello scorso Natale, sempre a Poggibonsi, i carabinieri della compagnia valdelsana avevano beccato un altro pusher. Durante una perquisizione, grazie anche ai fiuto infallibile di Tami, un cane del Nucleo carabinieri cinofili di Firenze, i militari avevano recuperato e sequestrato nell’abitazione dell’uomo, un40enne di origine straniera, ben 333 grammi di cocaina e 185 grammi di hashish, oltre all’occorrente per il la preparazione delle dosi e 4.000 euro in contanti: i proventi della vendita al dettaglio della droga. Il tipo era stato arrestato e associato al carcere senese di Santo Spirito. In seguito ci sono state altre importanti operazioni antidroga sul nostro territorio, tra cui quella che ha portato all’arresto dell’albanese di Monteriggioni poi condannato a 2 anni di carcere dal tribunale di Siena.