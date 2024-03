’In Campo la Balzana’. Viaggio nei cortei storici

Il contesto è quello magico dei Magazzini del Sala, nella pancia di Palazzo pubblico. C’è la colonna sonora inconfondibile che accompagna momenti inconfondibili, ci sono i costumi di oltre un secolo del corteo storico, tre Palii mai attribuiti (la secondo versione di quello di Treccani dell’agosto ’77, vinto dall’Oca, due ottocenteschi non assegnati), i pannelli dipinti da Federigo Joni per il Carroccio. E tanto altro ancora, per ’In Campo la Balzana’, mostra che rappresenta quasi un manifesto identitario e un programma di quello che sarà. "Qui si esaltano la passione e la cura quotidiana – spiega il sindaco Nicoletta Fabio – con un evento che intende anche aprire un orizzonte per questi luoghi, ideali per ospitare cose senesi forse in passato un po’ trascurate".

Si citano, come unite in un’ideale filo culturale di stampo senese, la mostra su Dario Neri e Mario Luzi, questa iniziativa interamente realizzata con le forze del Comune, le prossime esposizioni di sigilli del Comune, su Enzo Cesarini, dei pittori dei due Palii del 2024, comunque legati alla città. "Non vogliamo realizzare eventi spot, ma creare un percorso di ricerca e valorizzazione culturale – afferma Iuri Bruni, dirigente alla cultura e turismo –. Il palazzo comunale può essere il centro della cultura locale".

Tra le perle della mostra, utile per i turisti e tutta da godere anche per i senesi, anche foto antiche e moderne dell’Archivio Malandrini concesse dalla Fondazione Monte dei Paschi, per un tuffo a più dimensioni sensoriali nella realtà del corteo storico, comprese le immagini del corteo storico con i suoni che avvicinano al momento del Palio.

Il grazie del sindaco Fabio va a tutto il personale, in particolare a quello dell’economato che si prende cura con attenzione dei costumi attuali e dedica attenzione anche a quelli del passato. Come la ’chicca’ del costume del cocchiere che stazionava davanti al palazzo comunale, datato 1818, il pezzo più antico esposto.

Ad accompagnare la mostra un catalogo che ripercorre decenni di vita del corteo storico e della Festa.

Orlando Pacchiani