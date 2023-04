In campo i 24 candidati di Azione "Noi estranei al vecchio groviglio"

"Sono orgoglioso del gruppo che abbiamo composto, un gruppo di persone professionalmente preparate, che niente hanno a che fare con i vecchi meccanismi del ’groviglio armonioso’, in linea con la trasparenza e la chiarezza che sono il marchio di fabbrica di Azione". Roberto Bozzi, candidato sindaco di Siena in Azione, identifica così la lista dei 24 candidati in corsa per il consiglio comunale. Ieri pomeriggio, nella sede di via della Sapienza, Bozzi insieme ai coordinatori comunale e provinciale di Azione, Giorgio Masina e Davide Vivaldi, ha presentato i 24 componenti della lista. Sedici uomini e otto donne con, si precisa, "alle spalle esperienze personali e lavorative diverse, ma che hanno come unico obiettivo quello di mettere la propria competenza e professionalità al servizio della città, per il bene di Siena".

Bozzi sottolinea ancora che sono "tutti estranei alla vecchia politica e fuori dai soliti schemi partitici senesi. Una lista che mette insieme l’entusiasmo e le idee dei giovani con l’esperienza di donne e uomini che hanno formazioni diverse e sono pronti a dare il loro contributo, secondo quelle che sono le loro competenze, per il rilancio della città".

Nella lista, precisa il candidato sindaco, "ci sono medici, commercianti, avvocati, docenti, studenti, pensionati, imprenditori, manager: una grande eterogeneità che è sicuramente un valore aggiunto e che può interpretare al meglio le tante sfaccettature della società senese e farla stare al passo con i tempi. Tutte persone in grado di portare novità e idee per permettere a Siena di proiettarsi verso il futuro".

La scelta di Azione di correre in solitario, in una fase nella quale ancora si parlava dell’ipotesi di partito unico con Italia Viva, aveva in qualche modo anticipato la rottura poi avvenuta a livella nazionale. "Abbiamo precorso i tempi", dicono ora ad Azione. Con la conferenza stampa che si è tenuto poco dopo quella degli ex alleati ora confluiti in Destinazione Terzopolo.