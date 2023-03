In bici in ricordo dell’amico Lello Pedalata nei territori delle 17 Contrade

Raffaello Ginanneschi, Lello per tutti, è stata una persona speciale. A oltre tre mesi dalla sua scomparsa, domenica, l’associazione FIAB Siena Amici della Bicicletta vuole ricordarlo con una pedalata cittadina che partirà alle 10 da piazza Provenzano dove si concluderà intorno alle 12, il cuore della sua amata Giraffa. Sarà una pedalata che attraverserà i territori di tutte le diciassette Contrade, una pedalata lenta, proprio per dar modo a chi è meno allenato di poter ’stare in gruppo’, a tutti di condividere insieme il ricordo di un comune amico. "Sarà una pedalata aperta proprio a tutti, indipendentemente dalla passione o meno per la bicicletta, dalla propria fede contradaiola, dalla senesità di ciascuno di noi. Perché Lello era uno di noi, una persona curiosa che amava conoscere, dialogare, confrontarsi e aprirsi con gli altri". Per questo FIAB Siena AdB si rivolge a chiunque vorrà unirsi , a partire dai tanti Contradaioli che lo hanno conosciuto ed amato, da chi ne ha apprezzato la passione e l’amore per la nostra città, dai gruppi ciclistici delle Contrade. La pedalata si concluderà verso mezzogiorno con un brindisi e la visita al Museo dell’Imperiale Contrada della Giraffa.