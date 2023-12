"In basso per fallimenti e le imprese giovanili". Confindustria, i numeri sulla qualità della vita

Presidente Fabrizio Landi, qual è il suo commento sul crollo della provincia nelle classifiche della qualità della vita?

"Mi sono divertito ad analizzare cosa è accaduto negli ultimi venti anni. Siena all’inizio era tra le prime dieci province, 20 anni fa era al settimo posto, 10 anni fa era al quinto, poi ha inanellato una serie di piazzamenti tra 20° e 30°. Poi è passata dal 35° posto del 2019 al quarto dell’anno scorso. Una provincia sull’ottovolante, il crollo alla trentesima posizione è un ritorno alle pagelle di qualche anno fa".

Nessun dramma, dunque? Il calo in tutti gli indici è relativo?

"In realtà il pacchetto degli indicatori in negativo genera diverse riflessioni. Nel consiglio generale di Confindustria abbiamo studiato con attenzione tutte le classifiche. Sono in flessione anche Arezzo e Grosseto. Le due voci più importanti tra le sei grandi aree sono Ricchezza e consumi e Affari e Lavoro. E sono quelle dove Siena registra i dati peggiori. Il più impattante è il primo, con il 100° posto di Siena per tasso di inflazione".

Come se lo spiega?

"Non riesco a trovare una sola ragione. Certo, pesano gli affitti, le rendite immobiliari, il carrello della spesa. Tutta la Toscana è più cara rispetto al resto d’Italia. Il numero più preoccupante, però, è quello relativo al fallimento delle imprese. Su quel numero abbiamo fatto un supplemento di indagine".

Con quale risultato?

"Stando alla classifica, ci sono stati 2,1 fallimenti ogni 100 imprese. Il numero di Confindustria, ampio per dipendenti coinvolti, è di 0,7, in pratica 7 industrie su mille sono fallite. La spiegazione è che l’industria nella provincia è essenzialmente manifatturiera. E’ il fattore che dà valore alla produzione e all’occupazione, rispetto alle aziende dei servizi turistici e commerciali. Sette imprese su mille in fallimento attenuerebbero l’effetto dei crac sulla classifica generale della qualità della vita".

In effetti commercio e servizi vanno male anche in altri indicatori..

"Meglio invertire la lettura dei dati. Se si vuole superare il trend della perdita di posti nelle classifiche, migliorando la posizione, bisogna puntare sul manifatturiero. Non mi sfugge il fatto che il passaggio dal 4° al 30° posto in Italia è dovuto anche al peggioramento di altri indicatori, come quelli culturali e ambientali. Dove abbiamo perso primati e posizioni di vertice, ma come provincia restiamo pur sempre nella fascia alta dei territori".

Altre ragioni del crollo?

"Un altro dato che mi ha colpito è l’imprenditoria giovanile, troppo basso per la provincia. Siamo agli inizi di un processo industriale di trasformazione, dovremmo accelerare i passaggi. Soprattutto sui giovani".

E’ il segreto per recuperare posizioni?

"La provincia di Siena ha dimostrato di poter stare stabilmente tra le prime dieci, sfruttando le sue ricchezze storiche, dal paesaggio all’arte, coniugandole con politiche industriali, economiche e di creazione di lavoro che siano più efficaci nella produzione di ricchezza. Il sistema senese deve dare spazio alla manifattura e alle imprese giovani".

La spinta deve venire da Confindustria, soprattutto...

"E’ quello che stiamo facendo, a partire dalla partecipazione alla vetrina di Ikigai e alla accelerazione che dobbiamo dare alle start up. Faremo sistema con le università, le istituzioni locali e le imprese per far tornare Siena tra le prime dieci province".

Servirebbe anche realizzare sogni come il Biotecnopolo. Da socio fondatore, come Tls, qual è lo stato dell’arte?

"Qualche segnale c’è, anche se non ci sono atti concreti, come progetti di ricerca e azioni. Il 2024 sarà l’anno cruciale per trasformare le risorse stanziate in propellente per il territorio".