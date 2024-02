In arrivo le interrogazioni: "Ora il Governo chiarisca"

Numerose le reazioni del mondo politico, all’indomani delle parole di Rino Rappuoli sulla fase di stallo del Biotecnopolo. Il deputato Pd Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale e fresco commissario dell’Unione comunale, annuncia il deposito di un’interrogazione alla Camera insieme a Emiliano Fossi, Chiara Braga, Marco Furfaro, Roberto Speranza, Simona Bonafè, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Christian Di Sanzo, Arturo Scotto e Marco Simiani. Un atto analogo sarà verrà presentato anche al Senato da Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli, parlamentari Pd.

"I quasi 400 milioni di euro stanziati da tempo per il Centro Biotecnopolo di Siena sono stati bloccati dal Governo Meloni – afferma Sarracino – e rischiamo di perdere scienziati di livello mondiale come Rino Rappuoli e il premio Nobel Giorgio Parisi che fanno parte della governance della struttura ad oggi inutilizzata. Questi incomprensibili e colpevoli ritardi sono innanzitutto uno schiaffo al personale medico. Senza dimenticare le opportunità e le ricadute positive sul territorio". In questo quadro, aggiunge Sarracino "è del tutto evidente l’imbarazzo della destra a cui chiediamo i motivi per cui il Governo continui a bloccare questo importante progetto".

Anna Paris, consigliera regionale Pd, afferma: "L’ipotesi che Rappuoli possa abbandonare il progetto per trasferirsi in America deve essere un campanello d’allarme per il Governo che negli ultimi 18 mesi non è riuscito a dare corpo al Centro di ricerca antipandemico".

Dal consiglio comunale, Gianluca Marzucchi di Polis e Adriano Tortorelli di Progetto Siena, osservano: "Rappuoli che forza il canape, mandando un severo ultimatum per la realizzazione del Biotecnopolo, è fatto rilevante. Oltre allo spessore dello scienziato, la riservatezza e i toni moderati hanno sempre caratterizzato la sua presenza. Ed in effetti i tempi per redigere lo Statuto del Biotecnopolo sono così larghi da destare preoccupazione, se non sospetto. Urgono risposte".

Il gruppo consiliare Pd esprime "forte preccupazione" per le parole di Rappuoli: "Ci auguriamo che costituiscano un monito nei confronti dell’amministrazione Fabio ad attivarsi finalmente come un soggetto attivo nello sviluppo di questi progetti".

Il responsabile organizzazione provinciale Antonio Zambito Marsala: "Stiamo lavorando a una mobilitazione da tenersi a Roma alla presenza del Governo, con l’invito a partecipare rivolto a tutte le amministrazioni dei Comuni coinvolte nel progetto del polo delle scienze della vita".