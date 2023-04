In arrivo il popolo delle due ruote Un doppio evento targato Eroica

Arrivano anche in Valdelsa gli eventi targati Eroica. Gli appassionati delle due ruote sono pronti ad applaudire i protagonisti della manifestazione: in tutto 176 i corridori iscritti alla Coppa delle Nazioni Junior e alla Coppa Andrea Meneghelli in programma nella nostra provincia fino a domenica 23 aprile grazie all’organizzazione di Eroica Italia asd. Alla Coppa delle Nazioni parteciperanno le rappresentative di Belgio, Germania, Polonia, Slovenia, Austria, Spagna, Slovacchia, Ucraina, Ungheria, Svizzera, Norvegia, Olanda, Serbia, Italia. Ieri a Siena il ritrovo e la presentazione dei team presso la Fortezza Medicea, mentre oggi sono previste due tappe della corsa diretta da Paolo Maraffon: prima la cronometro a squadre da Castelnuovo Berardenga a Rapolano Terme, con partenza alle 10, e poi la Siena-Poggibonsi in linea (start alle 15).

Domani alle 14 il via alla Siena-Chiusdino (Coppa Andrea Meneghelli) e domenica dalle 13,45 la Siena-Montalcino. Gli aspetti agonistici si uniscono ovviamente ai provvedimenti in materia di viabilità.

La gara interesserà Poggibonsi dalla rotatoria di Terenzano, ex provinciale 1 di San Gimignano, fino a via Fortezza Medicea (parco del Vallone). Saranno chiuse al transito – si spiega dall’amministrazione comunale – dalle 15,30 alle 18 (fascia oraria prudenziale per garantire il passaggio in sicurezza della corsa) le seguenti strade: ex provinciale di 1 di San Gimignano dalla rotatoria di Terenzano alle Tre Vie, via San Gimignano dalle Tre Vie a via Santa Caterina, via Elsa, via Giosuè Carducci, via Giotto, via dei Cipressi, via Santa Caterina.

Per consentire l’allestimento del punto di arrivo e dello spazio per le premiazioni saranno chiuse al transito dalle 8 alle 20 via Fortezza Medicea e la ex provinciale 44 di San Lucchese (consentito il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento).

Dal canto suo il Comune di Colle ricorda che "durante la corsa la circolazione veicolare sarà sospesa per un massimo di trenta minuti", precisamente sulla 541 dalle 15 alle 17 tra Santa Giulia e la Speranza, sulla provinciale 27 Casolese tra le 15.30 e le 17.30, a Quartaia e a Le Grazie tra l’incrocio con la Strada delle Lellere, incrocio con la 68 e quello con la provinciale 36 verso Borgatello. La corsa proseguirà poi da Bibbiano in direzione Poggibonsi.

Paolo Bartalini