In arrivo borse di studio in memoria di Fronti per studenti meritevoli

In arrivo borse di studio in memoria di Bruno Fronti messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Radda in Chianti per gli studenti più meritevoli. Possono concorrere gli alunni che nell’anno scolastico 2022- 2023 hanno frequentato le elementari o conseguito il diploma di terza media nelle scuole di Radda in Chianti. La domanda scade marted. Per ulteriori informazioni le famiglie interessate possono contattare direttamente il Comune. Il modulo è disponibile presso il Servizio Affari Generali, Ufficio Servizi Demografici, e sul sito www.comune.raddainchianti.si.it.