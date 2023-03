In arrivo Area camper a due passi dal centro

Anche Gaiole avrà la propria area di sosta per i camper, mettendosi così in pari con altri paesi del Chianti. Duplice obiettivo: non lasciare certo nulla di intentato per incrementare qualsiasi tipo di turismo e dunque dare delle chance in più al commercio al dettaglio locale. Sì perché quest’area, pur non grande, dovrebbe sorgere a pochi passi dal centro storico che è anche il cuore commerciale del paese. Il Comune sta delineando gli ultimi dettagli dell’appalto, con una spesa prevista che si aggira attorno ai 150mila euro. Occorre essere pronti quanto prima per sfruttare almeno in parte anche la stagione 2023. La fase progettuale risaliva allo scorso anno.

La giunta Pescini ha voluto ribadire "l’unicità dell’offerta culturale storica dei piccoli borghi e dei castelli del nostro territorio comunale" senz’altro fruibili anche da parte del turismo dei camper e dei caravan, che sta tornando a crescere. La dislocazione dell’area "all’interno del centro abitato di Gaiole e adiacente al Centro Commerciale Naturale appare quella più adeguata perché gli ospiti interagiscano con i residenti e incentivino il commercio al dettaglio locale".

Si dice infine che l’area stessa si troverebbe nel contesto del circuito permanente dell’Eroica, manifestazione popolarissima fra chi pratica cicloturismo. E invece altrove nel Chianti com’è la situazione? Ad esempio, da anni Castellina ha l’area di sosta al Colombaio lungo la Sr 222 Chiantigiana, ed il beneficio apportato da questo tipo di turismo è palese.

Andrea Ciappi