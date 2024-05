In 3 anni 45 milioni di ricavi: "Piano di rilancio per Tls"

"Lunedì 27 maggio la deputazione amministratrice della Fondazione Mps esaminerà il piano di rilancio che ha presentato la Fondazione Tls, asseverato da uno studio di consulenti di Milano. La deputazione non dovrà decidere o approvare nulla, dovrà solo prendere atto che gli obiettivi previsti nel piano industriale sono ragionevoli. Come già fatto dai consulenti di Milano. E che quindi il piano triennale 2024-2026 di Toscana Life Sciences può essere sottoposto all’esame delle banche finanziatrici".

Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, ha ricevuto sabato sera il piano studiato dal presidente di Tls, Fabrizio Landi, dal direttore generale Andrea Paolini e dal consiglio d’amministrazione. E lo porterà alla prossima seduta della deputazione amministratrice a Palazzo Sansedoni.

Può dare qualche cifra sugli obiettivi di piano?

"Prevede 15 milioni di ricavi all’anno, o meglio un totale di 45 milioni di euro in tre anni. Le stime sui contributi legati al Biotecnopolo sono minimi, appena sopra il milione di euro. E l’usufrutto dell’immobile ex Siena Biotech, oggi Medicine Research Center, è quotato, sempre secondo Tls, poco meno di 9 milioni di euro. Sarà la base per chiedere finanziamenti, sarà Toscana Life Sciences a stabilire l’importo richiesto".

Qual è stato, secondo lei, l’errore strategico della Fondazione Tls? Fare troppo affidamento sulle risorse promesse per il Biotecnopolo?

"Non direi questo. Sono stati fatti investimenti in funzione di risorse previste che poi non si sono concretizzate. O almeno non ancora".

Cosa succederà una volta che il piano di rilancio passerà il vaglio delle banche?

"La Fondazione Mps continuerà a sostenere Toscana Life Sciences, anche alla luce di questo piano triennale. Svolgeremo un’attività di verifica e controllo sull’andamento del piano. Il nostro ruolo è anche questo, non solo erogare contributi".

A Palazzo Sansedoni piaceva la missione di incubatore, la priorità di Tls?

"Sono tre gli ambiti di intervento di Tls. Uno è essere incubatore di start up nel settore delle Scienze della vita. Il secondo è valorizzare i brevetti per conto della Regione Toscana nella medicina di precisione. La terza missione è la ricerca, partecipando a bandi di varia natura e provenienza. Il piano triennale è incentrato su questo, il Biotecnopolo è marginale".

Quando scadono i vertici Tls?

"Con l’approvazione del bilancio 2024, quindi a primavera 2025. E’ prematuro parlare di nomine".

P.D.B.