Imprese turistiche a confronto nel primo forum

Venerdì prossimo, dalle 9.30, negli spazi del Centro Culturale la Tinaia di Sovicille si terrà il 1° Forum per gli operatori turistici. ’Sovicille, territorio di Turismi - La voce degli operatori turistici: punti di forza, criticità e prospettive’ è il titolo dell’iniziativa promossa da Assoturismo Confesercenti Siena. Sono in programma approfondimenti sulle opportunità di credito disponibili in questa fase per gli operatori del settore, a cura di Giulia Vivarelli e sulle potenzialità alla loro portata tramite la certificazione ambientale, per voce di Marco Gonzi del Centro studi Confesercenti. Attesi anche contributi di esperienza dall’Area manager Booking.com, Giuseppe Salomi; del presidente della Pro Loco di Sovicille, Rosanna Recchi; del direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e del presidente Centro studi turistici di Firenze, Giancarlo Farnetani.