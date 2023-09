Imprese e sviluppo sostenibile. Pii riunisce il mondo del lavoro. Serata evento al Teatro del Popolo

Mentre la città aspetta che le controparti sciolgano gli ultimi nodi (candidatura del centrodestra, posizionamento ufficiale di ‘Colle in Comune’ dopo la non ricandidatura del sindaco uscente Donati e le polemiche che ne sono seguite, e di Italia Viva dopo le dichiarazioni di Stefano Scaramelli) e il centrosinistra lavora all’organizzazione della lunga serie di incontri che ha programmato per sostenere il suo candidato Riccardo Vannetti, ad animare la campagna elettorale per le amministrative 2024 sono l’associazione ‘Collesarà’ e il suo candidato sindaco Piero Pii. Questa sera alle 21, nella sala maggiore del Teatro del Popolo, si svolgerà il quarto incontro tematico pubblico aperto alla cittadinanza e alle imprese. L’evebto è organizzato dal polo civico, che vede a fianco di Collesarà anche ‘Io Cambio – Insieme si può’ e ‘Su per Colle’ e una parte del Movimento 5Stelle. Dopo "Agricoltura e Territorio", "Comunità energetiche" e "Idee – Progetti – Visioni", tema dell’incontro odierno è "Impresa e lavoro per uno sviluppo sostenibile del territorio colligiano", con gli interventi del presidente di Collesarà, Meris Gelli, e dello stesso candidato a Palazzo Renieri, Pii. Ci sarà anche una tavola rotonda con imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro e, a conclusione, un dibattito aperto agli interventi del pubblico. "Abbiamo deciso di organizzare questa occasione – afferma Pii – perché riteniamo che sia uno snodo fondamentale per lo sviluppo di Colle. Sono le imprese, le attività, il lavoro in generale che forma e crea l’anima di una popolazione: un’amministrazione comunale, quindi, non può non occuparsene ed è fondamentale che uno dei principali punti di un programma e di un’azione amministrativa riguardi il lavoro – prosegue –. Colle è da sempre riconosciuta come una realtà imprenditoriale, laboriosa e che ha nel Dna e nella sua storia tanti motivi di orgoglio. Penso alle ferriere, alle cartiere e alle cristallerie: è la stessa conformità del territorio colligiano che si identifica con l’operosità. Il lavoro, lo sviluppo delle imprese e delle attività devono tornare centrali nell’azione amministrativa del Comune: lo dobbiamo alla storia di Colle, con la visione di farla tornare al centro dell’economia valdelsana".

Alessandro Vannetti