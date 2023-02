Imprese a testa alta, il saldo è positivo "Continua il recupero dopo la pandemia"

Anche se nel quarto trimestre si è verificata una lieve flessione, nel complesso il 2022 delle imprese senesi è riuscito a mantenere un segno positivo nel bilancio delle iscrizioni e cancellazioni, con un saldo finale di +103 attività (0,37 per cento rispetto all’anno precedente). In realtà il dato complessivo delle aziende è in diminuzione, ma solo perché sono state 821 le cancellazioni d’ufficio, l’eliminazione cioè di quelle che sono inattive da lungo tempo. La fotografia è quindi, al 31 dicembre scorso, di 27.271 imprese in provincia di Siena, rispetto alle 27.992 registrate alla fine del 2021.

Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni aveva fatto registrare una costante striscia negativa tra il 2016 e il 2020, poi nel 2021 la ripresa confermata nel 2022. "Il quadro – spiega il presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi – evidenzia un sistema economico che, pur alle prese con le incognite derivanti dalla crisi internazionale, dai rincari e dalla curva inflattiva, sta proseguendo in un percorso di recupero di solidità dopo la crisi pandemica. Dopo che nel 2021 si era assistito a un primo recupero di quanto perso nel corso di un quadriennio caratterizzato dal segno negativo, nel 2022 è stata confermata questa tendenza positiva".

Segnali che trovano riscontro anche nel numero degli addetti delle imprese, che sono cresciuti del 2,1 per cento arrivando a quota 117.563 unità. Seppure in lieve calo, il numero delle imprese femminili (nelle quali cioè la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne) equivale a un quarto del totale, tradotto in numeri 6.697 aziende. In agricoltura le donne guidano un quarto delle imprese del settore (1.618 imprese, 24,2 per cento del totale). Fra i principali settori in cui le imprese femminili hanno peso più elevato sono le altre attività di servizi in cui rappresentano oltre la metà delle imprese del settore (59 per cento), sanità e assistenza sociale (42,3 per cento), i servizi di alloggio e ristorazione (31,9 per cento). Guardando ai numeri totali, il segretario generale dell’ente Marco Randellini evidenzia come "fra i principali settori, quelli che hanno contribuito a determinare il segno negativo complessivo rispetto al 2021 sono il manifatturiero (-0,9 per cento), le costruzioni (-9,7 per cento), il commercio (-3,2 per cento) e trasporti (-14 per cento). I settori caratterizzati dal segno positivo sono invece: agricoltura (+6,9 per cento), servizi di alloggio e ristorazione (+1,2 per cento), servizi alle imprese (+2 per cento) e altre attività di servizi (+15,8 per cento)".

Dato particolare quello relativo alle imprese giovanili, nelle quali cioè la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da under 35: erano 1927 a fine 2022, il 3,2 per cento in meno rispetto al 2021. Ma il numero va interpretato, afferma Randellini: "Nel 2022 le imprese giovanili hanno confermato la loro grande vitalità: sono nate 356 nuove aziende e ne sono state chiuse 138. Il bilancio a fine anno è quindi ampiamente positivo: +218 imprese". Perché allora il segno meno a fune anno? Perché, osserva Randellini, via via che gli imprenditori superano i 35 anni escono da questa categoria. "Ma forniscono comunque un contributo determinante alla natalità imprenditoriale – conclude Randellini – dal momento che più di una nuova attività su quattro (27,9 per cento) è costituita da under 35".