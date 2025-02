Imprenditoria etica. Lezione agli studenti

Sono Margherita Batelli, di Chianciano Terme, e Francesco Maramai, di Montepulciano, i giovani imprenditori della Valdichiana Senese individuati come testimonial del progetto ‘Eye’ che, per la prima volta in provincia di Siena, sarà illustrato oggi alle 11, nell’Aula magna dei Licei poliziani, a Montepulciano.

Creatrice dell’azienda di moda ‘Sartoria toscana’ la prima, del ‘Perbacco Wine Club’, piattaforma internazionale di e-commerce del vino, il secondo, Batelli e Maramai racconteranno agli studenti la propria esperienza, rappresentando un valido esempio di innovazione imprenditoriale etica e di un’idea propria di fare impresa.

Il progetto ‘Ethics and Young Entrepreneurs’ (da cui l’acronimo Eye), già attivo a Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato, intende realizzare un percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori, ‘allenando’ i giovani alla competenza imprenditoriale ma aiutandoli anche a scoprire come si può sviluppare un progetto di impresa, a partire dai banchi della scuola.

Il percorso è promosso da Artes Lab e Rotary Cub Chianciano-Chiusi-Montepulciano con i Licei Poliziani di Montepulciano e l’Istituto ‘Artusi’ di Chianciano Terme e con la collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud.

D.M.