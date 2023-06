Imprenditori di solidarietà Studenti vendono maglie per aiutare gli alluvionati

di Laura Valdesi

Venti piccoli imprenditori di solidarietà pronti a vendere magliette con un loro brand. Hanno il cuore gonfio di speranza e sognano in grande. Chiedono una mano agli adulti per ’mettere a terra’ il loro progetto che serve ad aiutare i coetanei dell’Emilia Romagna. Hanno perso libri, arredi e materiale didattico nell’alluvione. E loro vorrebbero tanto essere solidali. Se alla fantasia e alla voglia di fare degli studenti della II B della ’Pascoli’ di Montepulciano, si somma l’entusiasmo della loro insegnante, Silvia Pognante, gli ingredienti per il successo ci sono tutti. Il sogno infatti ha già messo le ali per diventare realtà quando, a settembre, riapriranno le scuole in Romagna e ci sarà necessità di tutto.

Le storie viste sui giornali e in televisione dell’alluvione restano dentro ai cuori dei ragazzi. Si chiedono come tendere loro una mano. L’idea perfetta? All’indomani dell’incontro organizzato dalla prof Pognante con Alessandro Q Ferrari, sceneggiatore di fumetti, cartoni animati e serie televisive. E’ ospite alla ’Pascoli’. Gli regalano una maglietta con la stampa del suo ultimo libro. "Perché non venderne simili a questa e devolvere il ricavato a una o più scuole colpite dall’alluvione", si chiedono gli studenti. Sì, magliette con la stampa di copertine di libri per ragazzi sul petto e magari un qrcode da cui accedere a un brano significativo del volume. "Impossibile trattenerli. Erano così entusiasti – spiega la docente – che hanno creato un brand e uno slogan ’Copertine: vestiti di storie, vestiti di solidarietà". Poi è stata tutta in discesa. Ecco spuntare, ironia della sorte, un altro Alessandro Ferrari. E’ il titolare di ’A.p.e. Social wear’ che accetta di realizzare ad un prezzo di favore circa 1000 magliette ecosostenibili per l’iniziativa della IIB. Il suo slogan è ’Bene genera bene’. Che ben si sposa con il progetto. Ma c’è un altro ostacolo da superare: ottenere l’autorizzazione ad utilizzare le copertine dei libri dalle case editrici senza pagare per i diritti. Bingo: già incassato l’ok de ’Il Castoro’, attendono quello di Mondadori e De Agostini, conferma la professoressa Pognante. Terzo problema da risolvere: il canale commerciale attraverso cui veicolare l’iniziativa. A tendere la mano, verificata la fattibilità, è ’I libri parlanti’ di Castione del Lago, unitamente ad altre librerie di amici sparse per l’Italia dove si faranno pre-ordini per distribuire le magliette fra luglio e agosto e poter donare a settembre, al ritorno a scuola. A proposito: via libera della ’Pascoli’ a mettere a disposizione una stanza dove tenere le magliette della solidarietà. E poi dicono che i ragazzi vengono lasciati soli e nessuno li aiuta a realizzare i loro sogni.