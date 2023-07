Imprenditore morto Ascoltati i testimoni

"Il paziente era agitato , aveva bisogno di essere osservato di più rispetto agli altri", racconta un operatore sanitario ascoltato ieri nel processo per la morte di un imprenditore di Montepulciano, Antonio Capone, che viveva a Gracciano di Montepulciano. Un medico e un’infermiera delle Scotte sono imputati di omicidio colposo. L’uomo sarebbe scivolato a terra mentre faceva la dialisi, venendo poi operato per un ematoma cerebrale. "Quando lo vidi io non era così agitato da poter scavalcare le spondine", racconta ancora la donna.

Riferisce inoltre che fu portato da un operatore socio sanitario in dialisi con letto basso e sponde sollevate. Ascoltati dal giudice Elena Pollini altri testimoni, poi il processo è stato rinviato. Ed entrerà nel vivo. Medico e infermiera sono difesi dagli avvocati Enrico De Martino ed Alessandro Cassigoli.