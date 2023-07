Imposte non pagate Riscossione coattiva

Oggi pomeriggio alle 18,30 a Rapolano Terme torna a riunirsi il consiglio comunale. Sarà una seduta estiva molto importante. Tra i principali argomenti in discussione, l’affidamento in via sperimentale della riscossione coattiva delle entrate del Comune al concessionario. Come dire, insomma, che sarà un soggetto esterno a recuperare le somme delle varie imposte che alcuni contribuenti non hanno versato all’amministrazione comunale. Una iniziativa, quella di dare incarico a una società esterna di recuperare il denaro, adottata da vari comuni anche della nostra provincia ormai da diversi anni. In approvazione anche la convenzione tra l’amministrazione comunale e l’Associazione Filarmonico-Drammatica di Rapolano Terme per l’utilizzo dei locali del Teatro del Popolo da quest’anno fino al 2025, e il regolamento comunale per l’installazione di dehors, berceau e gazebi per ristoro all’aperto.