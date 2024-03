Impiegato in uno studio per la gestione condomini

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cooperativa di Gaiole in Chianti cerca assistente di base in strutture residenziali per anziani. Possesso qualifica di operatore socio sanitario - adb e preferibile autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato part time di circa 33 ore settimanali trasformabile. Contatti [email protected] e 3500495701

1 IMPIEGATO – Studio di Montalcino cerca un impiegato/a tecnico addetto alla gestione condomini, bilanci, gestione mail, contatti condomini. Richiesta esperienza, diploma tecnico (geometra o perito edile), necessarie conoscenze informatiche, patente B ed auto. Orario part-time e tempo determinato. Contatti: 348/3308312 e [email protected]

1 ADDETTO VENDITA – Azienda agricola cerca un addetto/a alla vendita diretta in negozio di prodotti aziendali (olio/vino/vin santo) con esperienza Buona conoscenza dell’inglese e preferibile di altre lingue straniere, attestato haccp, conoscenze informatiche. Tempo determinato stagionale per 5 ore al giorno per 6 giorni. Contatti [email protected]