Impianto di risalita, finalmente i lavori sono finiti

"Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel". Non è solo un’immagine metaforica, quella ricordata dal sindaco Donati, perché il tunnel è quello reale dell’impianto di risalita a Colle alta e la luce, altrettanto reale, quella dei pulsanti degli ascensori pronti a ripartire verso la sommità del Baluardo, dopo molti mesi di fermo. Non si è sbilanciato su una data per il riavvio dei motori, il primo cittadino colligiano, ma ha potuto annunciare che "dopo tutta una serie di ritardi, purtroppo inevitabili quando si tratta di opere pubbliche, i lavori all’impianto di risalita sono finiti. E’ stata completata l’istallazione delle nuove cerchiature della gabbia ascensori e stanno terminando anche la rimozione dei ponteggi ed il ripristino del piano di cristallo: immediatamente dopo inizieranno le procedure (soprattutto burocratiche - ndr) per la ripartenza dell’impianto. Ne sono felice soprattutto per i residenti del Castello e la scuola delle Ancelle: sono loro, infatti, i principali fruitori della risalita, perché i turisti sono in vacanza e in vacanza non ci si fa scoraggiare da una camminata, anche se in salita".