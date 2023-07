Impianti sportivi, dalla Regione finanziamenti per un milione Sorridono tre Comuni senesi

di Massimo Cherubini

Approvata la graduatoria per l’assegnazione di contributi regionali finalizzati a interventi sugli impianti sportivi. Tra i comuni della provincia di Siena che ottengono i finanziamenti per una somma complessiva di un milione, due sono dell’Amiata, Abbadia San Salvatore (per lo stadio comunale Orlando Campolmi 197.640 euro) e Radicofani (stadio Dei Martiri, 359.084 euro). C’è poi Gaiole in Chianti (campo sportivo Chiantigiana, 360mila euro).

In totale i progetti finanziati in tutta la Regione sono quaranta. Il presidente Eugenio Giani sottolinea l’attenzione della Giunta sul tema del miglioramento degli impianti sportivi. "Fin dall’inizio della legislatura - ha detto il presidente, che ha anche la delega allo sport - mi sono posto l’obiettivo di investire non tanto sui grandi impianti, ma sulla possibilità di utilizzare, e rinnovare, le strutture che ogni amministrazione ha, ritenendo la pratica sportiva fondamentale. Nel 2021 - ricorda Giani - abbiamo quindi pubblicato un primo bando da 10 milioni di euro, ne è seguito un secondo da 30 milioni, e quindi questo da quasi 12. Complessivamente abbiamo superato 50 milioni di euro di risorse grazie alle quali abbiamo finanziato interventi in ben 210 comuni su 273". "Abbiamo attivato - conclude Giani - un processo virtuoso: spesso al finanziamento regionale hanno corrisposto importanti sinergie locali, ed è stata coinvolta tutta la Toscana diffusa".

Il problema che più frequentemente manifesta degrado negli impianti sportivi è la manutenzione. Ci sono costi elevati per la sistemazione dei terreni di gioco, per la messa a punto delle strutture di supporto come spogliatoi, docce e via dicendo.

Finanziamenti importanti, quindi, sia per Abbadia San Salvatore (che proprio ieri ha ricevuto la bandiera azzurra della Fidal per le numerose attività sportive che si disputano nello stadio) che per Radicofani.

Sotto Il Castello di Ghino di Tacco, nella struttura sportiva, vivono la società di calcio e anche tante iniziative. Il contributo consentirà la sistemazione del campo e altri interventi.