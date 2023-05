Impianti sportivi a Taverne Via libera al progetto L’appalto entro luglio

di Cristina Belvedere

Conto alla rovescia per la riqualificazione degli impianti sportivi a Taverne d’Arbia, méta in campagna elettorale di visite da parte di candidati sindaco e di ministri. Nell’ultima riunione di Giunta l’assessore alla Sport, Paolo Benini, ha fatto approvare il progetto definitivo, in modo da accelerare i tempi di intervento: "La prossima settimana è atteso il progetto esecutivo – è l’annuncio – per andare a gara e affidare i lavori entro il 31 luglio". I lavori di riqualificazione del campo da calcio e dell’area circostante sono fermi da anni, per questo Benini ha voluto dare una svolta al progetto prima delle fine del mandato: "Sono previsti interventi alla tribuna e alla rete di protezione che delimita gli impianti sportivi – annuncia – inoltre verranno sistemate le fognature ed eseguiti ulteriori lavori pubblici, che coinvolgeranno anche la viabilità nella zona".

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la riqualificazione e il completamento dell’impianto sportivo di calcio e delle palazzine a servizio dello stesso a Taverne d’Arbia con un investimento di un milione e 110mila euro, finanziato con i fondi ottenuti dal Pnrr. In particolare, i cantieri riguarderanno il rifacimento del manto in erba naturale del campo da calcio e lo spogliatoio, la sistemazione delle parti esterne e la rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere. Il complesso attualmente presenta infatti gravi problemi di degrado.

In particolare l’intervento, volto alla riqualificazione urbana dell’abitato periferico di Taverne e inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 20222024, prevede un’azione di recupero sociale e ambientale in un’area sportiva che è fondamentale per Taverne d’Arbia.

Gli interventi si rendono oggi ancora più necessari dopo la promozione dell’Asta, società di calcio presieduta da Lorenzo Di Renzone, che ha conquistato il passaggio in Eccellenza. Quando iniziarono i lavori, la società era in Seconda categoria. Poi lo stop dei cantieri da parte dell’allora Ac Siena e la lunga trafila per arrivare al completamento del campo e degli spogliatoi. Ora l’approvazione del progetto in Giunta: l’idea dell’amministrazione comunale è infatti di trasformare il luogo in spazio di condivisione e aggregazione dove lo sport diventa antidoto contro situazioni di disagio, soprattutto giovanile.