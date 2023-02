Musei e impianti sportivi di competenza comunale, saranno chiusi fino a lunedì 13 febbraio. Saranno invece regolarmente aperti gli uffici comunali. "Invito i cittadini – spiega il sindaco Luigi De Mossi – a mantenere per quanto possibile la calma e la tranquillità, pur con tutte le accortezze del caso e adottando comportamenti consoni alla situazione". Il Comune ha attivato la sala operativa della protezione civile comunale Rossetti in strada di Cerchiaia. Sono attivati i numeri di telefono 0577.292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento. Si raccomanda l’utilizzo di queste linee per reali e comprovate esigenze, in modo da non occupare inutilmente le linee stesse. Gli operatori della Protezione Civile, così come gli agenti della Polizia Municipale sono a disposizione dei cittadini.