Impianti di risalita, futuro incerto Tondi: "Sono servizio pubblico"

di Massimo Cherubini

Rinnovo delle autorizzazioniconcessioni sull’impianto di risalita a servizio del versante senese dell’Amiata senese. È il comune di Abbadia San Salvatore che deve dare l’assenso. Ma sul tema degli impianti di risalita è in atto un confronto con dirigenti e amministratori della Regione sulla riforma della legge, del 1993, che disciplina la materia. A sollecitarla è intervenuta, con una sentenza del 10 marzo del 2020, anche la Corte costituzionale. "Un lavoro – dice Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia San Salvatore – non semplicissimo, di scelte politiche e di aggiornamento tecnico-normativo".

In un documento inviato ai dirigenti della Regione, il sindaco esprime elementi di riflessione per dare un contributo alla stesura di una nuova normativa che disciplini la materia degli impianti di risalita (oltre all’Amiata, interessato anche l’Abetone). Il tema principale che deve essere definito è il ruolo delle amministrazioni locali. Perché non ne sono ben definiti il ruolo e soprattutto quando le concessioniautorizzazioni vanno a scadenza. Uno dei primi punti da definire - scrive il sindaco alla Regione - è "la qualificazione giuridica della concessioneautorizzazione all’esercizio degli impianti di risalita. La recente sentenza della Corte costituzionale riconduce la natura concessoria alla qualificazione in termini di servizio pubblico locale di rilevanza economica. Lo Stato, come ciascun ente territoriale dotato di autonomia politica, resta libero, in linea di principio, di stabilire quali prestazioni debbano costituire servizi di interesse economico generale per le proprie comunità di riferimento. Giudizio – afferma il sindaco Tondi – sostenuto anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea".

Tradotto: i servizi degli impianti di risalita sul versante senese dell’Amiata gestiti da una società privata su un’area privata, dovrebbero essere assoggettati a servizio pubblico perché d’interesse pubblico, a sostegno di un’economia di zona e di un’attività turistica di pubblico interesse. "Si tenga presente – sostiene ancora il sindaco – che la stessa Commissione europea ha espressamente affermato che gli impianti di risalita non forniscono un servizio di interesse economico generale", posto che "non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione. Ma sono finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali". La Regione intende ora giungere al varo di una nuova legge, ma per ora è difficile che il comune di Abbadia possa mettere condizioni al prossimo rinnovo delle autorizzazioni.