’Impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità’ Lectio magistralis della professoressa Fossi

Domani alle 11 al Santa Chiara dell’Università di Siena, la lectio magistralis tenuta dalla professoressa Maria Cristina Fossi, ordinaria di Ecologia ed Ecotossicologia, nell’ambito del premio Motumundi 2022. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alla docente lo scorso 30 dicembre per le attività svolte a difesa dell’ambiente, per aver fornito nel 2012 le prime prove al mondo degli effetti delle microplastiche sulle balene e per il progetto Plastic Buster, di cui è coordinatrice scientifica, che ha lo scopo di monitorare e mitigare l’impatto della plastica nel Mediterraneo. Saranno questi i temi che Maria Cristina Fossi affronterà nella lezione dal titolo ’Impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità del Mar Mediterraneo’. La lezione sarà introdotta da Roberto Vitale, presidente del Premio Motumundi e Angelo Riccaboni, presidente Santa Chiara Lab e Fondazione PRIMA. Il premio ogni anno è assegnato da Vitale onlus nel contesto del festival internazionale su clima e ambiente, che premia personalità del mondo accademico, istituzionale, sociale per il loro impegno nella sostenibilità ambientale.