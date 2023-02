Imparare la ’disputa’, scuole in campo

Imparare a confrontarsi e comunicare usando l’arte della parola nella quale si cimenteranno numerose classi del ’Piccolomini’, del ’Galilei’ e del ’Sarrocchi’. Partecipano al Torneo della disputa-Dire e contraddire, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena a livello locale, aderendo al ’Progetto legalità’, protocollo sottoscritto dal Consiglio nazionale forense e dal ministero dell’Istruzione.

"L’obiettivo è far acquisire ai giovani conoscenze e tecniche argomentative e persuasive. In un momento storico dove la comunicazione avviene non più attraverso il confronto costruttivo e l’ascolto – ha sottolineato il presidente dell’Ordine Antonio Ciacci – quanto mediante forme di aggressione e di demolizione del pensiero altrui, l’obiettivo del progetto è appunto di fornire ai giovani le tecniche di una comunicazione efficace attraverso la capacità di argomentare e contro-argomentare".

Alla Limonaia del polo civile si è svolta ieri, alla presenza di studenti e insegnanti, l’estrazione delle sfide. Che avverranno sulla base di una frase scelta per il confronto. "E’ facile essere buoni. Difficile essere giusti", ecco una di quelle scelte. Mentre per la finalissima, che si svolgerà in tribunale (il vincitore parteciperà poi alla sfida a livello nazionale a cui prendono parte istituti di Matera e Taranto, di Milano e Vercelli, solo per citarne alcuni), la frase è "Occhio per occhio rende il mondo cieco". "Un modo anche per avvicinare i giovani, che sono il nostro futuro, alla professione dell’avvocato – prosegue Ciacci – , la preparazione sarà incentrata sulle regole della comunicazione, sulle regole della disputa: un invito alla costruzione ordinata del discorso".

Insieme a Ciacci al taglio del nastro del progetto c’erano i suoi colleghi Paolo Panzieri, Valentina Del Grande, Alessandra Coviello, Mara Moretti e Antonella Picchianti che seguiranno l’iniziativa. "Comunicare – concludono – è apertura alla vita, è spazio vitale necessario per demolire la miriade di muri socio-culturali". E allora vinca il migliore. Anzi, chi convince di più.

La.Valde.