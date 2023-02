Per la prima volta all’Accademia dei Fisiocritici una classe scolastica sarà protagonista di una conferenza scientifica insieme a docenti universitari. L’occasione è un appuntamento del ciclo ’La pietra di paragone’ che il 20 febbraio alle 16.30 vuole fare chiarezza su ’Immobilità tonica e svenimento tra scienza, mito e arte’. Possibile seguirlo in presenza o in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia.

L’incontro si apre con ’La parola agli esperti’ e la presentazione del libro ’La difesa dagli Invertebrati ai Mammiferi: focus sull’immobilità tonica’ di Giancarlo Carli e Francesca Farabollini. Per passare poi ’La parola agli studenti’ della classe quinta Y del liceo scientifico Galilei di Siena che riveleranno i risultati di un’indagine sullo svenimento.