Immigrazione clandestina, scoperta organizzazione criminale: “Tariffario per permesso di soggiorno”

Siena, 13 marzo 2023 – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Siena, che ha smantellato un’organizzazione criminale di portata internazionale che si occupava di collocare illecitamente sul territorio numerose “badanti”. Si trattava di un vero e proprio gruppo, formato da 7 persone che si occupavano di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’impiego di personale straniero non in regola per il permesso di soggiorno.

Una società di Chianciano Terme finisce sotto osservazione della Guardia di Finanza nella primavera 2021, quando a seguito di un controllo sul “Decreto liquidità” le indagini avevano mostrato come risultassero più di 103 dipendenti extracomunitari, remunerandone regolarmente però solo 14. Da quel momento sono partite le indagini per questi dipendenti fittizi, che in molti casi percepivano indennità di disoccupazione o reddito di cittadinanza.

La società offriva un vero e proprio tariffario ai migranti irregolari, che variava dai 50 ai 4000 euro a seconda del servizio illecito offerto: dalla falsa busta paga alla dichiarazione di ospitalità, passando per l’assunzione fittizia. Dalle indagini risulta come, per esempio, in un caso siano stati trattenuti ben 700 euro ad una badante georgiana, minacciata di vedersi negare il permesso di soggiorno.

L’organizzazione era composta da due stretti collaboratori, uno con funzioni amministrative e l’altro che si occupava di “procacciare” badanti di nazionalità georgiana, più un collaboratore che invece doveva smistare gli immigrati sul territorio. I reati sono stati commessi anche con extracomunitari residenti in Francia e Germania, e grazie all’Interpol è stato possibile scoprire come il capo dell’organizzazione avesse stretti contatti con la Tunisia, dove aveva programmato di scappare la mattina dopo del giorno dell’esecuzione dell’ordinanza. In totale sarebbero 347 gli extracomunitari assunti irregolarmente nel tempo, di cui solo 58 risultano realmente impiegati in attività lavorativa.

Martedì 6 marzo, infatti, 100 militari della Guardia di Finanza di Siena, Firenze, Arezzo, Mantova, L’Aquila e Viterbo hanno provveduto all’arresto di tre persone, ovvero il capo dell’organizzazione e i suoi più stretti collaboratori, oltre al sequestro della società, documentazione contabile, telefoni cellulari, personal computer, soldi in nero e piccoli quantitativi di droga.