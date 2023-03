"Immenso e scopritore di baby talenti" Betti rivive nel ricordo dei gialloblù

Giuliano Betti, esempio a Poggibonsi per l’attenzione disinteressata al prossimo e l’educazione di piccoli atleti della Misericordia. Uno dei ragazzi di allora, Simone Viciani, ha voluto ricordare il volontario da poco scomparso. "Io, Giuliano e... Gianni Rivera. Un pomeriggio di settembre attraversavo via del Commercio, quando un’ape Piaggio verde bottiglia mi tagliò la strada. Scese un signore, occhi profondi, capello corvino: ‘Vieni a giocare nella Misericordia?’. Era il grande, indimenticabile, Ottorino Pratelli. Quale domanda più bella? E così ci siamo conosciuti, caro Giuliano, al primo allenamento al Bernino. Mi presentai in ‘sacro’ completo bianconero, numero 11 di Bettega. Prima partita: Misericordia-Staggia, disputata, dopo una notte insonne al Don Emidio Smorti, con te. Sorridente. Anche quando ci brontolavi per educarci. Infaticabile. Ci accompagnavi in campi, spesso ‘motosi’, a difendere i colori giallo blu. Quando Auro mi disse che mi avevi descritto ‘giocatore elegante, preciso, come Gianni Rivera’, mi fece un piacere enorme, a conferma del bene che mi hai voluto... perché ci vedevi male...Ti custodirò nei ricordi più belli. Ciao immenso".