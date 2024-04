Illuminazione, un’Intesa da 3,5 milioni

Sottoscritto il project financing finalizzato al rinnovamento con la trasformazione a Led di tutti i punti luce pubblici che illuminano Abbadia San Salvatore. Promosso dalla società Intesa, in raggruppamento temporaneo d’impresa con le società Ces Impianti e Riesco, il progetto, che vale 3,5 milioni di euro per il ventennio di valenza del project financing. Ieri mattina la firma apposta dal sindaco Fabrizio Tondi (presente anche l’assessore ai lavori pubblici, Niccolò Volpini che ne ha seguito l’iter) e da Andrea Rossi presidente di Intesa. Questi i numeri del progetto: rifacimento a nuovo di ventisette quadri elettrici; sostituzione di quattromila metri lineari di linee elettriche aeree ed interrate; la sostituzione di centocinquanta cavi di derivazione al punto luce; rifacimento del cavidotto interrato; sostituzione di quarantacinque pali per l’illuminazione pubblica; verniciatura di mille sostegni; riqualificazione illuminotecnica di viale Roma - Piazza XX settembre e di piazza della Repubblica e via Matteotti.

"I vantaggi dell’iniziativa per l’amministrazione comunale – si legge nella nota stampa – posso essere così sintetizzati: investimenti per oltre un milione e 200mila euro totalmente a carico del concessionario; canone annuo di concessione inferiore agli attuali costi del Comune per la fornitura di energia elettrica, la gestione del servizio e la manutenzione degli impianti; risparmio annuo di energia primaria più di 65 Tep (Tonnellate equivalente di petrolio); riduzione annua dell’emissione di CO2 per oltre 150 tonnellate".