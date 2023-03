Illuminazione Arriva la svolta green Riconversione per 2.500 lampioni

di Marco Brogi

Svolta green nell’illuminazione di Poggibonsi. Al via la riconversione di oltre 2.500 vecchi lampioni: di fatto tutti quelli della parte sud della città. Un intervento da 1,9 milioni di euro che va ad aggiungersi a quello appena terminato che ha riguardato la sostituzione di 2mila punti luce nella parte nord. Una rivoluzione, quella nell’illuminazione pubblica cittadina, con un doppio obiettivo: ridurre inquinamento e consumi.

"L’operazione di efficientamento della pubblica illuminazione riguarda tutto il territorio comunale – spiega il sindaco David Bussagli – con il completamento del primo stralcio del progetto si è aperta la seconda fase, con tutte le operazioni necessarie e propedeutiche ai lavori quali sopralluoghi, progettazione, nonché il necessario reperimento della copertura finanziaria. Obiettivo è andare avanti su questa azione che centrale per migliorare il servizio e renderlo più efficiente e più corrispondente alle esigenze di sostenibilità ambientale".

I lavori, assegnati in questi giorni, interesseranno circa 2.500 punti luce di vecchia generazione ancora presenti fra gli oltre 3.000 censiti nella parte sud della città. I corpi illuminanti saranno sostituiti e riconvertiti alle nuove tecnologie a led."Negli anni – afferma ancora Bussagli- gli interventi di riqualificazione portati avanti su strade e piazze sono stati accompagnati anche dalla sostituzione dei punti luce presenti con altri al led. Questo ha portato a circa 1.000 nuovi punti luce. Questo percorso non solo è proseguito e prosegue ma è divenuto strutturale con un investimento ad hoc per una riconversione organica di tutta la pubblica illuminazione, importante per l’ambiente e per i costi. Una scelta progettuale ben precisa che con questo secondo stralcio va verso il completamento. Una scelta per migliorare il servizio e abbattere inquinamento e spese, che si inserisce nel più ampio spettro di azioni che fanno parte del PAESC e di altri strumenti di pianificazione che ci vedono operativi su tematiche non più procrastinabili".

Tutto pronto, dunque, per l’inizio dei lavori. Poggibonsi in questo periodo è un grande cantiere aperto. Tra i vari interventi in corso, la pista ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con la zona del Romituzzo (930.000 euro) e la messa in sicurezza dal rischio sismico della scuola media Leonardo Da Vinci, un’operazione da 850mila euro nel blocco 3 dell’edificio, quello più datato, realizzato nel 1987.