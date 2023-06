Il workshop di Ikigai Hub Dal marketing ai podcast

L’Ikigai Hub si prepara ad ospitare un evento imperdibile, una giornata intensa di workshop coinvolgenti, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale dei partecipanti. L’evento, in programma per oggi dalle 16,30 presso la sede di Via Roma 77, offre l’opportunità di incontrare alcuni dei migliori alumni che hanno beneficiato della formazione e dell’accompagnamento forniti da Ikigai Hub.

Gli ex studenti sono pronti a condividere le loro conoscenze e strategie di successo con gli aspiranti professionisti presenti all’evento. I workshop proposti copriranno una varietà di argomenti di interesse per chi desideri affrontare le sfide del mondo contemporaneo: il funzionamento del mondo del marketing digitale, le dinamiche della creazione di podcast, l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la propria produttività. I workshop saranno caratterizzati da un approccio pratico e interattivo, consentendo ai partecipanti di mettere subito in pratica le conoscenze acquisite. Ma il ‘Ikigai Lab Day’ non si limita solo all’apprendimento. L’evento offre anche una preziosa occasione di networking e connessione tra professionisti con interessi simili,con la possibilità di creare collaborazioni potenziali e stabilire relazioni durature che potrebbero aprire nuove opportunità.

La combinazione di workshop coinvolgenti e opportunità di networking stimolanti rende l’evento un punto di riferimento per chiunque desideri crescere e progredire nel proprio percorso lavorativo. Se siete pronti a immergervi in una giornata di scoperte, connessioni e crescita personale, non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Il programma prevede un totale di sei workshop, suddivisi in due fasce orarie: dalle 16:30 alle 18 e dalle 18:30 alle 20. Si può prenotare, un solo workshop per ogni fascia oraria, all’indirizzo web https:www.eventbrite.itebiglietti-ikigai-lab-day-646951989817.

Il ‘Ikigai Lab Day’ rappresenta un’occasione unica per coloro che desiderano un’esperienza di apprendimento coinvolgente e la possibilità di creare connessioni significative nel loro settore professionale.

Eleonora Rosi