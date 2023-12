Il volontariato in centro. Le associazioni pronte a illustrare i loro progetti

Un centro storico aperto alle associazioni di volontariato, che illustreranno domani e dopodomani in piazza Giacomo Matteotti i loro progetti, e alle tradizioni enogastronomiche e agroalimentari di qualità, anche di altre aree geografiche protagoniste da oggi a domenica nel secondo weekend di mercatini in piazza Enrico Berlinguer de "La Via Maestra del Natale". Prosegue il programma di eventi del Comune di Poggibonsi con il Centro Commerciale Via Maestra (i negozi sono aperti), Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti. Un progetto di valorizzazione cofinanziato dalla Camera di Commercio, con la partecipazione della Pro Loco e di varie associazioni. "Tutti all’insegna del divertimento e dei sapori, i mercatini che tornano adesso, insieme a giochi antichi e moderni, a una mostra internazionale dedicata a Pinocchio, alle iniziative degli enti di volontariato con il titolo ‘Abbiamo bisogno di te’ - afferma Laura Martelli, presidente di Via Maestra – in una Poggibonsi illuminata a festa". Sono 15 le "casine" sistemate nell’area pedonale di piazza Berlinguer. Fra gli espositori sarà possibile trovare alcune prelibatezze come i formaggi tipici delle Langhe, il Gorgonzola di Novara, confetture di frutta artigianali, miele, distillati, lavanda bio, prodotti per la cosmesi e tra i prodotti tipici l’Aglione della Valdichiana, la Cipolla di Certaldo e suoi derivati, ciò che serve per confezionare cesti natalizi. In una delle casine, le specialità della Puglia. Questo pomeriggio alle 17 in via della Repubblica 99, l’inaugurazione della mostra "100 e + Pinocchi", dalla collezione privata di Mauro Minghi che presenterà anche "Pinocchio in poggibonsese". In piazza Nagy i giochi di legno di "Ludus in tabula" (dalle 16,30) mentre in piazza Cavour dalle 16,45 saranno presenti i Folletti di Babbo Natale. Domani anche una partita di "Cacio al Fuso" (nella foto): da Pienza arriveranno in piazza Nagy (ore 15,30) i giocatori di una partita del celebre gioco. Si cimenteranno i Rioni di Poggibonsi. Domenica 10, piazza Nagy ospiterà alle 15,30, il "Gioco del Panforte". Durante la competizione, anche una degustazione gratuita di panforte e ricciarelli di Siena Igp in abbinamento al Vinsanto del Chianti Doc dell’azienda agricola "La Croce". Dalle ore 17, i musicisti di strada della "Bandaccia di San Gimignano". Paolo Bartalini