Il volo di Picino e la Tonta: Valdimontone in festa

Alla vigilia di questa carriera agosto 2023, ricordiamo il Provenzano del 1927 ha, dopo l’assegnazione, ha due assoluti protagonisti: il Drago, con la Giacca, e la Giraffa con la Margiacchina. Mentre il Bruco monta per la prima volta un fantino non italiano, Peren Golan detto Alì, nella dinamica della corsa si inserisce alla grande il Valdimontone con la Tonta e il mitico Picino. Dopo l’abbassamento dei canapi la Pantera con Girardengo I passa in testa, ma è un fuoco di paglia, e nonostante la maestria del fantino Garibaldi si trova alle spalle proprio Picino, che fa valere la sua maestria, il coraggio e l’esperienza e proprio a pochi metri dal bandierino, passa avanti alla Pantera e porta il cencio di Guido Masignani ai Servi. E’ un momento d’oro per il Valdimontone, una sorta di cerchio magico che si chiude con tre vittorie piuttosto ravvicinate l’una all’altra. E quindi non possiamo che mettere in evidenza, oltre al cavallo e al fantino, la strategia ancora una volta vincente del capitano Nello Ballati, che può vantare a quel punto tre vittorie su sei carriere effettuate. Ai Servi si festeggia ancora con il coordinamento dell’onorando Silvio Bonaiuti. Per il mitico Picino è semplicemente un altro modo per continuare a passare alla storia.

Massimo Biliorsi